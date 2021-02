Toon Aerts steekt Superprestige op zak ondanks rotdag, Laurens Sweeck is sterkste in Middelkerke

Laurens Sweeck: "Ik heb er niet veel woorden voor. Ik heb ook niet echt het gevoel dat ik veel afgezien heb. We hebben met de ploeg heel goed gereden en we staken er met drie bovenuit. Als het nodig was geweest om het klassement te winnen, was dat ook wel gelukt."

Michael Vanthourenhout: "Het was heel zwaar vandaag. Ik ging in het begin over mijn toeren om te kunnen volgen. Ik ben nooit echt in mijn ritme geraakt. We hebben het even bekeken voor de eindzege, maar in de laatste twee ronden was het ieder voor zich. Ik maakte iets te veel fouten om aanspraak te maken op de zege."

Eli Iserbyt: "Het was redelijk lastig vandaag. Het parcours veranderde de hele tijd en in de modder kon ik minder mijn ding doen. Ik wilde er meteen invliegen, maar de eindzege zat er nooit echt in. Vanaf half koers werd het ook moeilijker voor mij. Ik had geen superdag, maar we konden het misschien beter doen met de ploeg om toch de eindzege te pakken."

Toon Aerts: "Ik heb echt een lastige week gehad en ik startte met een klein hartje ondanks een parcours op mijn maat. Het is een uur afzien geweest. Ik voelde meteen dat het tempo iets te hoog lag. Ik heb gereden voor elke plaats. Toen ik Lars van der Haar voor mij zag, kreeg ik ook meer vertrouwen."