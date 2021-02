AA Gent is "verwonderd" over fouten VAR: "Ze moeten hier uit leren"

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck was gisteren na de match tegen Eupen al niet te spreken over de rol van de spelleiding. Een goal van Prevljak werd goedgekeurd, ook al stond hij door een ultiem tikje van ploegmaat Baby buitenspel. Een goal van Tissoudali werd dan weer voor vermeend buitenspel afgekeurd.

Vanhaezebrouck wordt in zijn mening gesteund door de club, die vandaag met een persbericht uitpakt op zijn site. "We zijn verwonderd over de 2 vergissingen, die een directe impact hadden op het resultaat", lezen we. "We delen dan ook het ongenoegen van onze supporters."

"De club betreurt dat het - zelfs met de aanwezigheid van de VAR - onmogelijk bleek een correcte en snelle beslissing te nemen over duidelijke en objectief meetbare fases. We zullen via de gepaste kanalen ons standpunt en onze argumenten overmaken. Hopelijk worden hier dan de nodige conclusies uit getrokken."