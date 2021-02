José De Cauwer: "De Omloop moet Tim Wellens ook liggen"

In de afsluitende tijdrit topte Wellens de 4e tijd. "Een chronorit is altijd een goede waardemeter", weet De Cauwer. "Dat ziet er dus heel goed uit."

Met de eindzege heeft Wellens zijn ambities voor het openingsweekend kracht bijgezet. "De Omloop moet hij aankunnen. Omdat hij goed stuurt en omdat hij erg goed gedijt in deze weersomstandigheden."

"De anderen zullen zich de komende weken nog laten zien", vermoedt De Cauwer. "Ze hebben in elk geval kunnen koersen en dat zag je ook. Ik vond het peloton erg gretig."

"De Belgische renners hebben zich meteen gesmeten", opent de voormalige bondscoach. "En met Tim Wellens hebben we meteen een mooie winnaar gekregen."

Een chronorit is altijd een goede waardemeter. Dat ziet er dus goed uit.

"Verwacht verrassingen in de Omloop"

Naast Tim Wellens koersten ook Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert mee in Frankrijk. "Zij presteerden goed genoeg", vindt De Cauwer.

"In de tijdrit kon het misschien nog wat straffer, maar zij beschikken over tonnen ervaring om hun vormpeil zo vroeg op het jaar in te schatten."



"De Omloop zal ons meer leren. Daar verwacht ik wat verrassingen, maar dan niet altijd positief", gaat De Cauwer voort.



"Renners zonder wedstrijdkilometers kunnen er wel eens onverwacht lossen. Voor hen moet het momenteel moeilijk trainen zijn."

"Omdat ze nog geen bevestiging gekregen hebben in een wedstrijd. Ze voelen niet hoe ze er zelf voor staan in een koers en ook niet hoe de concurrentie het doet."



"Al hoeft dat voor sommige toppers geen groot nadeel te zijn", weet onze cocommentator ook.