Cameron Meyer mag Australische kampioenentrui nog jaartje langer dragen

Traditioneel is de Australische titel de eerste titel die wordt uitgereikt in het wielerseizoen. In en rond Buninyong moest het peloton 185,6 kilometer afleggen. Na een bewogen wedstrijd dook een groepje van 7 renners als eerste de finale in.

In het slot verrichte Luke Durbridge nog berenwerk voor zijn ploegmaat en de uittredende kampioen Meyer. Die maakte het vervolgens nipt af in de sprint, door Kelland O'Brien en Scott Bowden achter zich te laten. De 33-jarige hardrijder pakt zo zijn tweede titel op een rij.

"Deze finish is één van de moeilijkste om goed aan te snijden", reageerde Meyer. "Niemand voelde zijn benen nog, maar ik koos gewoon de juiste wielen en ging op het juiste moment aan. Ik kan niet geloven dat ik deze trui nog een jaar mag houden."