Van Avermaet & Naesen: "AG2R is vriendengroep, maar ook wel heel sterke groep"

Met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen is AG2R-Citroën dit seizoen tot de tanden gewapend voor de voorjaarsklassiekers. In de Ster van Bessèges kunnen ze hun krachten een eerste keer bundelen. "In het verleden zaten we vaak alleen in de finale, hopelijk dit jaar niet", klinkt het.

Zoek niet meer naar de oranje outfit van CCC, want Greg Van Avermaet klieft door de Ster van Bessèges in de kleuren van zijn nieuwe ploeg. En dat is ook voor de olympische kampioen nog aanpassen. "Nieuwe groep, nieuwe trainer, nieuwe fietsen... Het is aanpassen", zegt hij. "Maar ik begin me thuis te voelen." "De Ster van Bessèges is goed om de conditie aan te scherpen. Het gevoel en de resultaten zijn al goed. Dus hopelijk kunnen we er iets mee doen in de voorjaarsklassiekers." Het grote doel van Van Avermaet is dus duidelijk. "De ploeg is zeker sterk genoeg. Oliver maakt al een groot verschil. We zitten op dezelfde lijn: we willen resultaten. In het verleden zat ik vaak alleen in de finale, hopelijk dit jaar niet. Dit kan positief uitdraaien voor de klassiekers." "We kijken enorm uit naar de Omloop. Het blijft hopen op een vrij normale kalender. We zijn allemaal supergemotiveerd om naar België te komen en de klassiekers te rijden."

Naesen: "Greg en ik weten wat we van elkaar verwachten"

Ook voor Oliver Naesen is het aanpassen met Greg Van Avermaet in de ploeg. "We zijn nu met 5 Belgen bij AG2R-Citroën. Dat is echt leuk: het lijkt bijna een vriendengroepje." Maar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is absoluut een sterke ploeg", beaamt Naesen. "We hebben 14 klassieke renners, met ook nog Schär, Stan Dewulf, Gougeard..." "Stan Dewulf was toch een beetje de klassieke toekomst van Lotto-Soudal. En met Damien Touzé hebben we het grootste talent van Cofidis weggehaald. Het is dan ook de bedoeling om numeriek sterk te zijn dit seizoen."

En die verandering had de Franse WorldTour-ploeg zeker nodig. "Ik zat vaak alleen tegen grotere blokken of sterkere renners", aldus Naesen. "Je kan alleen niet blijven reageren op aanvallen. Dan eindigde ik vaak gefrustreerd omdat ik het gevoel had dat er meer in zat.

"Als we dat werk nu wat kunnen verdelen, zal het misschien eens prijs zijn. En niet een zoveelste 7e plek. Greg en ik zullen supereerlijk moeten zijn tegen elkaar, maar we hebben genoeg ervaring. We weten wat we van elkaar verwachten."

Naesen: "Wout en Mathieu? Hopen dat ene jaar het andere niet is"