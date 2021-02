Elise Mertens na opgave Naomi Osaka: "Match was toch pluspunt geweest"

Vannacht staat Elise Mertens in haar eerste finale van het nieuwe tennisjaar. Op de Gippsland Trophy, een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open, hoefde ze in de halve finales niet in actie te komen tegen Naomi Osaka. De Japanse topspeelster riep een blessuurtje in om de handdoek te gooien.

"Ik was nog aan het slapen toen ik het bericht kreeg. Ietwat onverwacht", vertelt Elise Mertens, die dan maar een training inlaste.





"Het was fijn geweest om tegen haar te spelen. Het was een pluspunt geweest voor mij. Dan had ik echt geweten waar ik nu stond."