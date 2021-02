Nog geen beterschap bij Arjen Robben: "Opgeven staat niet in mijn woordenboek"

Het leek op een sprookje: Arjen Robben die zijn comeback maakte bij FC Groningen, de ploeg waar het allemaal voor hem begon. Maar voorlopig lijkt het meer uit te draaien op een nachtmerrie.

Robben heeft nog weinig plezier beleefd aan zijn terugkeer als profvoetballer. Hij raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV geblesseerd en kwam daarna alleen nog even als invaller in actie tegen FC Utrecht.

Robben besloot begin november een aangepast trainingsprogramma te gaan volgen, om zo fit genoeg te worden om wedstrijden te kunnen spelen. Maar dat loopt niet van een leien dakje.



"Ik heb vertraging opgelopen door kuitklachten. Dat zijn andere klachten dan ik eerder had. Je valt nu een beetje van het ene in het andere. Het is geen rechte lijn omhoog en dat maakt het niet makkelijk."



Op dit moment gaat het niet de goeie kant uit voor Robben, komt hij wel nog terug? "Die afweging moeten we in de komende weken gaan maken. Je moet wel voldoende perspectief zien. Het is wikken en wegen, maar opgeven komt niet in mijn woordenboek voor."