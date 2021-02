Einde seizoen voor Laura Verdonschot: "Twee nachten wakker gelegen na WK"

Om geen schade te berokkenen op de langere termijn, is beslist vroegtijdig een streep onder haar seizoen te trekken, zodat ze zich na een voldoende lange rustperiode op volgend veldritseizoen kan voorbereiden.

Die extra uren leverden helaas niet de verhoopte stap vooruit, maar een achteruit op. Medische testen gaven intussen de verklaring voor de ontgoochelende prestaties van de voorbije weken: het lichaam van Verdonschot is overmatig vermoeid geraakt.

In een poging om op haar 24e een stap voorwaarts te zetten, schroefde Laura Verdonschot in samenspraak met haar persoonlijke trainer de voorbije maanden het trainingsvolume stevig op.

"Iedereen zag dat ik niet mijn normale niveau haalde"

Verdonschot zet daarmee een punt achter een periode die niet alleen fysiek maar ook mentaal veeleisend was. "Na mijn 26e plaats op het WK heb ik twee nachten wakker gelegen. Dié uitslag op dát parcours, dat was abnormaal slecht."



"Het seizoen begon nochtans goed, maar de voorbije weken ging het altijd maar slechter. Iedereen zag dat ik niet mijn normale niveau haalde. Er komen nog enkele crossen in de streek die me goed liggen, dus het seizoen beëindigen, is een moeilijke keuze, maar wel de enige juiste."



"Ik ga nu zes weken in rust, dubbel zolang als anders, zodat ik volledig hersteld aan de opbouw naar het volgende seizoen kan beginnen. Ik wil de ploeg nog bedanken om mij te steunen in deze keuze", zegt Verdonschot.