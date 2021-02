Southampton-coach na tweede 9-0-pandoering: "Doet meer pijn dan vorige keer"

In oktober 2019 verloor Southampton voor eigen volk van een ontketend Leicester City met 0-9. Coach Ralph Hasenhüttl had gehoopt dat hij die vernedering nooit meer opnieuw zou moeten beleven, maar gisteravond in Manchester was het opnieuw prijs.

"Het is wel een heel andere situatie dan toen omdat we beter op dreef waren dan toen, al is het niet minder pijnlijk. Integendeel, het doet zelfs meer pijn om zoiets opnieuw te moeten beleven", sprak Hasenhüttl na de wedstrijd tegen Man.United.

Southampton was inderdaad bezig aan een goed seizoen en klopte enkele weken geleden zelfs nog Liverpool. Na 4 nederlagen op rij is de club de laatste wedstrijden evenwel weggezakt van de 3e naar de 12e stek.

Tegen Manchester United werd Southampton ook niet geholpen door de omstandigheden. Jankewitz pakte al in de tweede minuut rood, waardoor United de hele match het numerieke overwicht had. "Dat was een domme overtreding en ze heeft onze match om zeep geholpen", aldus Hasenhüttl.

"Een mannetje minder: dat is hetzelfde verhaal als vorige keer, alleen was het dit keer al na twee minuten. Dan kunnen 90 minuten in de Premier League lang duren."

Op de koop toe kreeg Southampton in de slotfase nog een tweede rode kaart na een foutieve tackle van Bednarek. Met zijn negenen slikte Southampton in enkele minuten nog 3 goals. "Het was verschrikkelijk. Maar na die vorige 9-0 zijn we weer opgestaan en dat zullen we nu opnieuw doen", besloot Hasenhüttl.