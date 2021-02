Manchester United haalt de sloophamer boven na snelle rode kaart

Bij de bezoekers kreeg Jankewitz zijn eerste basisplaats, maar de 19-jarige Zwitser was iets te enthousiast en kreeg na amper 2 minuten al rood voor een stevige overtreding op McTominay.

Manchester United zat in een zetel en zou de hele avond met de voeten van Southampton spelen.

De bezoekers mochten al bij al tevreden zijn dat 9-0 de eindstand was.

De laatste drie rozen vielen na een tweede uitsluiting bij Southampton.

9-0, dat doelpuntenfestival is een evenaring van het Premier League-record. In oktober 2019 won Leicester City met 9-0. Het kind van de rekening was toen... Southampton. In 1995 won United met dezelfde cijfers tegen Ipswich.

In de stand telt United net als koploper City 44 punten, maar de roodhemden hebben twee matchen meer gespeeld.