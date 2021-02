Moeskroen-coach Jorge Simão opnieuw één speeldag geschorst

Jorge Simão was tijdens de competitiewedstrijd van 16 januari tegen KRC Genk geschorst na twee gele kaarten in een vorige wedstrijd.

De Portugees zat in de tribunes naast de match delegate, maar kon het in de 1e helft niet laten om aanwijzingen te roepen naar zijn spelers. In de 2e helft nam hij tot twee keer toe zijn telefoon om de spelersbank te contacteren.

De match delegate wees hem op zijn schorsing, waarna Jorge Simão berichten begon te sturen. Ook nadat zijn smartphone was afgenomen, kwam een staflid van Moeskroen nog de tribunes in om aan de Portugees advies te vragen.

Omwille van het omzeilen van zijn schorsing tegen Genk eiste het Bondsparket nogmaals twee speeldagen schorsing. Het Disciplinair Comité hield het op één duel extra schorsing.

"Ondanks verschillende waarschuwingen van de match delegate communiceerde Jorge Simão met zijn spelers en staf. Dat is een inbreuk op de regels", klinkt het in het vonnis.

Tenzij Moeskroen in beroep gaat, zit de Portugese trainer vrijdag in de thuismatch tegen KV Kortrijk opnieuw in de tribunes. Ook afgelopen weekend in en tegen Eupen keek hij geschorst toe na een duwtje aan vierde official Lardot op het veld van STVV.