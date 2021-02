Prins William keurt opstoot van racisme in Engels voetbal af: "Verachtelijk"

Het Engelse voetbal is deze week weer in de ban van aanklachten tegen racisme en discriminatie. Marcus Rashford was zaterdag de laatste op een lange lijst van slachtoffers.

"De mensheid en de sociale media op hun slechtst", schreef de 23-jarige spits van Manchester United op Twitter, nadat hij op sociale media racistische berichen had ontvangen. Zijn club veroordeelde de daders meteen met een sterk statement.

Ook de Britse prins William liet zich niet onbetuigd na de getuigenis van Rashford. "Racisme is verachtelijk en moet stoppen", was zijn duidelijke boodschap. "Of het nu op het veld gebeurt, op de tribunes of op sociale media."

"We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waarin dergelijk misbruik niet wordt getolereerd. Ik vraag aan alle spelers, clubs en supporters om racisme te blijven veroordelen."

Manchester United werkt samen met socialemediaplatformen om de "anonieme, dwaze idioten" te identificeren. "We zullen racisme nooit tolereren."