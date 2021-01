Ook Rashford ontvangt racistische berichten: "Maar een stevige reactie zul je niet krijgen"

Manchester United speelde gisterenavond 0-0 gelijk op het veld van Arsenal. Na de match deelde Marcus Rashford een statement op Twitter, maar dat ging niet over wat er op het veld gebeurd was.

De Engelse international verklaarde dat hij online racistische en discriminerende berichten had ontvangen. "De mensheid en de sociale media op hun slechtst", schreef de 23-jarige spits.

"Ja, ik heb een zwarte huidskleur en daar ben ik elke dag trots op. Niemand, of niemand die daar commentaar op geeft, zal dat gevoel veranderen. Het spijt me dus als je op zoek was naar een stevige reactie. Die zul je hier niet krijgen."

Rashford voegde er nog aan toe dat hij geen screenshots van de berichten zou delen. "Dat zou niet verantwoordelijk zijn. Er is ook niets origineels aan die berichten. Mijn volgers hoeven dat niet te lezen."

Met de aanklacht van Rashford lijkt het racisme in het Engelse voetbal weer op te laaien. Deze week waren er ook al voorvallen met United-ploegmaats Axel Tuanzebe en Anthony Martial, ook bij West Brom en Chelsea werden spelers geviseerd.

Rashford heeft overigens een bewogen jaar achter de rug. Hij zette zich in voor liefdadigheidswerk en was een boegbeeld in de strijd tegen armoede. Zo stampte hij geregeld tegen de schenen van de Britse bewindvoerders.