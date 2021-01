Spekgladde trap op WK-parcours wordt morgen aangekleed met grastapijt

De trap in de hippodroom van Oostende eiste in de eerste WK-wedstrijd al wat slachtoffers. Volgens de Nederlandse renner Jens Dekker kostte het titelverdediger Ryan Kamp misschien zelfs de wereldtitel.

Ook onze analisten sporen de WK-organisatoren aan om snel in te grijpen. "Het is jammer dat dit nog kan gebeuren", zei Richard Groenendaal. "Dit zou niet mogen op een WK. Een trap van hard hout wordt spekglad in natte omstandigheden."

"Eigenlijk zouden ze er vandaag nog tapijt moeten op timmeren", vulde Sven Nys aan, die de vrouwen wil redden van schuivers. "Het is echt gevaarlijk om een zware blessure op te lopen."

De parcoursbouwers slaan de raad van Nys niet in de wind. De vrouwen moesten de glibberige trap wel nog overwinnen, maar tegen morgen zal er een grastapijt op bevestigd worden."