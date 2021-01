Dramatiek ten top in Vendée Globe: als eerste aankomen en toch niet winnen

De Vendée Globe is een van de zwaarste zeilwedstrijden. De deelnemers moeten hun tocht alleen afwerken.

De 36-jarige Fransman Charlie Dalin lag in deze 9e editie ruim de helft van de race aan de leiding en bereikte als eerste opnieuw de Vendée, na een trip van 80 dagen, 6 uur, 15 minuten en 47 seconden.

Toch heeft Dalin de non-stopzeilrace niet op zijn naam kunnen schrijven, want het is Yannick Bestaven, een 12 jaar oudere Fransman, die met de pluimen gaat lopen.

Bestaven overschreef de finish pas als 3e, op zo'n 8 uur van Dalin, maar dankzij een bonificatie van 10 uur en een kwartier zette hij zichzelf als laureaat op de erelijst.

Die tijd had Bestaven verdiend nadat hij zijn race op 30 november even had stopgezet om collega Kevin Escoffier uit de nood te helpen. Diens boot was in tweeën gebroken en gezonken.

De Duitser Boris Herrmann viste achter het net en was - net als Dalin - een van de grote verliezers. Hij had voor zijn hulp in hetzelfde incident met Escoffier 6 uur bonificatie verdiend en had de overwinning binnen handbereik, maar 160 kilometer voor de finish gebeurde het ondenkbare: Herrmann was net even aan het slapen toen hij met zijn Seaexplorer op een vissersboot botste en kostbare tijd verloor.