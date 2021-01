Anderlecht stalt geflopte Bundu bij Kopenhagen (met aankoopoptie)

De sportieve cel van Anderlecht moest afgelopen zomer met zeer beperkte financiële middelen de transfermarkt op, maar voor Mustapha Bundu werd ongeveer 3 miljoen euro op tafel gelegd.

Hij was de duurste inkomende transfer, maar Bundu kon zich nooit in de ploeg knokken en verdween na een dramatische invalbeurt tegen Charleroi enkele weken geleden volledig uit beeld.

Hij keert nu terug naar Denemarken, waar hij door Anderlecht bij Aarhus werd weggeplukt. Het FC Kopenhagen van Jess Thorup, momenteel 6e, huurt de aanvaller uit Sierra Leone.

"We probeerden hem deze zomer al naar Kopenhagen te halen, maar Anderlecht rondde de deal af", zegt de nieuwe werkgever van Bundu.

"Bij Anderlecht kon hij zijn potentieel nog niet benutten en zo krijgen wij een herkansing dankzij het sterke netwerk van Jess Thorup in België en de goeie band met Peter Verbeke van Anderlecht."

"We kunnen nu gedurende een half jaar het beste uit elkaar halen. Als alles verloopt zoals we denken en hopen, dan is het duidelijk dat we de clausule deze zomer willen toepassen."