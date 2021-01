Onzekerheid troef bij Belgische atleten: "Het is echt ontmoedigend"

Dat corona roet in het eten gooit, is al lang geen geheim meer. Ook voor de Belgische atleten is er voorlopig zeer weinig perspectief. Competitie en wedstrijden zijn er dit jaar amper. Hoe gaan topsporters om met die onzekerheid? En hoe is het om te trainen zonder concrete doelen?

In maart staat normaal gezien het EK indooratletiek op het programma en deze zomer gaan ook de Olympische Spelen in Tokio van start. Maar de aanloop naar deze kampioenschappen loopt voor de Belgische atleten niet van een leien dakje. In eigen land is er zo goed als geen competitie: er zijn geen veldlopen en tal van indoorevenemten werden geschrapt.

Het is zeer onduidelijk of wedstrijden kunnen doorgaan. Eline Berings

Een onzekere situatie die hard doorweegt op topsporters. "We zijn ons aan het voorbereiden voor het indoorseizoen en het EK, maar het is zeer onduidelijk waar of wanneer er wedstrijden zullen zijn en of ze überhaupt kunnen doorgaan", vertelt hordeloopster Eline Berings.

Robin Hendrix baalt om de vele annulaties.

"Ik kom net in mijn topjaren en dan is het heel spijtig dat er geen wedstrijden zijn."

Ook voor (veld)loper Robin Hendrix is het een jammerlijke situatie: "Ik ben nu 26 jaar en mijn topjaren staan voor de deur. Als atleet ben je maximaal 5 tot 7 jaar top en dat is dan het moment waarop je goede uitslagen moet lopen. Als die wedstrijden er dan net niet zijn, is dat zeer spijtig, zeker als je merkt dat je op training grote stappen zet."

Het is voor atleten een bijna uitzichtloze situatie en in die barre omstandigheden is hard blijven trainen niet evident. Toch houdt Renée Eykens (24) de moed erin. "Ergens hopen dat het weer goed komt, is voor mij voldoende om te blijven werken."

Ergens de hoop hebben dat het allemaal opnieuw goed komt, is voor mij voldoende om te blijven trainen. Renée Eykens

Nochtans is de situatie ook voor haar onduidelijk. "Er zijn voorlopig geen veldlopen en er is ook nog veel onzekerheid over het indoorseizoen. Momenteel staat er 1 wedstrijd op het programma begin februari, maar voor de rest van het seizoen is het nog koffiedik kijken."

Renée Eykens hoopt snel op meer zekerheid.

Naast het fysieke speelt het mentale aspect een grote rol: "Ik zie veel kopjes naar beneden hangen"

Mentaal is dat niet altijd even gemakkelijk, zeker niet voor jonge atleten die net komen piepen. Eline Berings is naast topatlete ook sportpsychologe en ook zij merkt rondom haar hoe zwaar deze situatie weegt. "Af en toe zie ik hoofden naar beneden hangen en zie ik atleten die het duidelijk moeilijk hebben, zeker als er opnieuw annulaties zijn. Het is echt ontmoedigend", zegt ze.

Het is ontmoedigend voor een jonge generatie die eraan komt. Eline Berings

Bij de Belgische atleten is de honger naar wedstrijden groot, maar daarnaast willen ze ook een plaats op het EK indooratletiek en de Spelen bemachtigen. Maar daarvoor moet je kunnen deelnemen aan degelijke meetings. "Het is niet altijd evident om op die meetings binnen te geraken. Iedereen wil daar aan deelnemen", vertelt Eykens.

Ben Broeders is een uitzondering: "Mijn schema zit goed vol"

Polsstokspringer Ben Broeders (25) is een van de weinige uitzonderingen in dit verhaal. Na zijn knappe prestaties deze zomer, is hij al verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen en kan hij deze winter op veel hoogaangeschreven meetings terecht. "Mijn schema zit al goed vol en wedstrijdritme zou dus geen probleem mogen zijn."

Eline Berings ervaart rondom haar hoe zwaar deze situatie doorweegt.

'Micro-meetings' als alternatief?

Om de ijzige stilte wat te doorbreken denkt de Belgische atletiekfederatie aan het organiseren van 'micro-meetings'. "Het zullen kleine wedstrijden zijn met hoogstens 5 tegenstanders waar je vooral tegen jezelf zal strijden. Je moet jezelf heruitvinden, maar de meeste atleten zullen al heel blij zijn dat ze een wedstrijd kunnen meepikken", klinkt het bij Eline Berings.

De meeste atleten zullen al heel blij zijn dat ze een wedstrijd kunnen meepikken. Eline Berings

Eline Berings zegt luidop wat anderen denken

Richting selectie van het EK indoor komt de 34-jarige hordeloopster met een opmerkelijk voorstel: "Het is in deze uitzonderlijke situatie misschien geen slecht idee om atleten die zich vorig jaar geplaatst hebben, ook dit jaar een ticket te geven."

Rutger Smit, topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga, houdt de deur op een kier: "Deliberatie is altijd bespreekbaar, al moet een atleet zijn goede prestaties blijven laten zien."

In de tussentijd is het dus vooral een kwestie van de moed erin te houden, hopen op beterschap en vooral hard blijven trainen. "Het is een hele uitdaging, maar de atleten die deze situatie goed kunnen overbruggen, zullen in de toekomst echte toppers worden", besluit Berings.