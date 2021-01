"Club Brugge verkoopt een speler van 20 miljoen en je merkt het niet eens"

In zijn wekelijkse analyse van het vaderlandse voetbal laat Peter Vandenbempt zijn licht schijnen over de topper Club Brugge-Racing Genk, de verrijzenis van Standard en de explosieve situatie bij Antwerp. Ook de toekomst van het amateurvoetbal komt aan bod.

Peter Vandenbempt in een notendop:

Zonder ongelukken kennen we de kampioen al.

Standard is verrezen, maar nu volgt de lakmoesproef.

Splijtzwam Lamkel Zé moet dringend weg uit de Antwerp-kleedkamer.

Het is een goed moment om het begrip "liefhebbers" nog eens goed te definiëren.

Een verlenging van het huidige competitieformat ligt ook op tafel.

"Club Brugge staat individueel en collectief een stuk verder"

Zonder ongelukken kennen we de kampioen al. Het was echt een heel goeie topper tussen Club Brugge en Racing Genk, met goed en positief voetbal. Geen incidenten, geen gedoe, heel fraaie doelpunten.

Maar die wedstrijd heeft wel getoond dat Club Brugge op dit moment een betere ploeg heeft dan Racing Genk. En ik vond dat Genk het ook echt goed heeft gedaan. Oké, het eerste kwart van de wedstrijd was heel moeizaam. In het slot ook, maar dan door mentale en fysieke vermoeidheid. Dat was niet onlogisch.

Club Brugge staat individueel en collectief een stuk verder: ervaring, momenten grijpen, wedstrijden beslissen wanneer dat kan. Dat is ook logisch. Dit elftal van Club Brugge is het werk van vele jaren bouwen, af en toe steentjes bijzetten.

Bij Genk bijvoorbeeld stonden welgeteld nog 3 spelers op het veld van het kampioenenelftal dat nog maar 2 jaar geleden onder Philippe Clement voor de titel kwam spelen op het veld van Club Brugge.

Bij Club waren dat er nu in dit geval 6. Maar degenen die in de plaats zijn gekomen zijn eigenlijk forse verbeteringen, bijvoorbeeld doelman Mignolet. Toen hadden ze nog nog Horvath.

"Club verkoopt speler voor 20 miljoen en je merkt het niet eens"

Zoals Club Brugge 25 minuten heeft gespeeld, dat kan op dit moment geen enkele andere concurrent: intensiteit, tempo, geweldig technisch vermogen bij veel spelers, die individuele klasse van uitblinker Lang, maar ook De Ketelaere, Mata op zijn manier. En ze hebben nu een spits die in elke wedstrijd scoort.

Gisteren was het misschien veelzeggend dat Simon Mignolet niet hoefde uit te blinken. Dat had hij wel moeten doen tegen STVV bijvoorbeeld, of tegen Beerschot of Oostende. En midden die dominantie van Club Brugge verkopen ze ook nog eens gauw een speler voor 20 miljoen. En je merkt het niet eens. Dat is dan toch duidelijk.

"Standard is verrezen uit de doden, maar het succes is nog broos"

Een trainerswissel met effect, dat is toch het minste wat je kunt zeggen van Mbaye Leye bij Standard. En dan hebben ze eigenlijk nog voor hem gekozen omdat Frank Vercauteren niet wilde komen en ook wel omdat er geen geld is om duurder te betalen.

Deze keuze werd door Michel Preud'homme doorgeduwd, al waren veel anderen in de bestuursploeg - onder meer de sportief directeur - er niet voor te vinden. Een coach overigens die men een half jaar geleden niet klaar achtte om T1 te worden van Standard en die ondertussen wat analistenwerk gedaan had. Hij had dus in elk geval geen ervaring opgebouwd en krijgt nu toch zijn kans.

En kijk: 4 overwinningen, gisteren 3-2 tegen Charleroi. Het was overigens ook een heel goeie wedstrijd. Het was een aangename zondag, een echte Super Sunday, nog een keer. Ook daar geen incidenten, er waren ook geen fans natuurlijk. Dus dat helpt een beetje. Die Waalse derby's zijn vaak ontspoord.

Nu staat Standard voor de lakmoesproef, want ze moeten deze week naar Oostende en naar Club Brugge. Peter Vandenbempt

Standard is verrezen uit de doden en ook enkele spelers individueel, dat is opvallend. Zoals Amallah, die een heel moeilijk seizoen heeft gehad. Raskin, Bastien, Lestienne: die komen allemaal een beetje boven water.

Maar niemand meer dan de coach beseft dat het succes natuurlijk wel nog broos is. De basis van die 4 overwinningen is vooral strijd, inzet, mentaliteit, geweldige efficiëntie. Bij enkele van die overwinningen, zoals gisteren ook, was er eigenlijk geen overschot. Maar doelpunten maken doen ze wel, zoals in Mechelen. En dat is wel de manier waarop je kan heropbouwen: vertrouwen winnen. Zo is Racing Genk ook aan zijn reeks van overwinningen begonnen, met eerst een paar overwinningen met de hakken over de sloot, daarna beter voetbal. Nu staat Standard toch een beetje voor de lakmoesproef, want ze gaan donderdag naar Oostende. Dat is een van de ploegen van het moment, zo sterk. En zondag is er dan nog de topper op het veld van Club Brugge. Dus over een week weten we al weer wat meer.

"Splijtzwam Lamkel Zé moet dringend weg uit kleedkamer"