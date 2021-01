KV Oostende neemt Antwerp te grazen op de Bosuil

Antwerp - KV Oostende in een notendop:

Twee goals in evenwichtige eerste helft

Aan de overzijde was er nog een kans voor Lamkel Zé, die door de afwezigheid van Mbokani opnieuw in de basis stond bij Antwerp, maar hij kreeg de bal niet voorbij Castro. 1-1 halfweg.

Oostende had wat meer tijd nodig om zijn ritme te vinden op het lastige veld. Pas na een half uurtje voetballen konden de bezoekers de druk op de thuisdefensie opvoeren. En met succes: een mooi uitgespeelde aanval eindigde voor de voet van Sakala, die beheerst afwerkte.

De tweede kans van de partij was ook voor Antwerp, en die leverde meteen een doelpunt op. Gerkens kneep slim naar de eerste paal om een lage voorzet van Buta tegen de touwen te duwen.

Op een licht besneeuwde grasmat begonnen beide ploegen voorzichtig aan de wedstrijd. Pas na tien minuten kregen we een eerste doelkans te zien, een vrije trap van Refaelov eindigde op de vuisten van Castro.

KV Oostende verzilvert dominantie na de rust

Het eerste wapenfeit na de pauze kwam van de thuisploeg. Juklerod, ingevallen voor Lukaku, verscheen na een rush over de linkerflank schuin voor Castro, maar besloot voorlangs.

Daarmee hadden we meteen ook de beste Antwerpse actie van de tweede helft gezien, want vanaf dan trok KV Oostende het laken naar zich toe. Uitblinker Hjulsager stuitte twee keer op Beiranvand, Gueye trapte de beste kans onhandig over en naast.

Vijf minuten voor tijd kreeg KVO dan toch wat het verdiende. Skulason leverde de perfecte assist voor de ingevallen Kvasina, die slim tussen twee verdedigers in liep en de bal van dichtbij voorbij Beiranvand knikte.

Een bleek Antwerp kwam niet verder meer dan een vluchtschot van Refaelov, over de kooi van Castro. Het bleef dus 1-2: duur puntenverlies voor Antwerp, KV Oostende komt op een zucht van de top vier.