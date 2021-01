Club demonstreert zijn dominantie tegen eerste achtervolger Genk

Matchwinnaar Brandon Mechele glunderde. "Tja, we moesten drukken. Ik weet ook niet wat ik daar deed. Het was leuk om nog eens te scoren na meer dan twee jaar. Het was ook nog belangrijk voor de drie punten."

"Ik infiltreerde met de bal, gaf hem af en bleef wat hangen", beschreef de Brugse verdediger de fase bij de 3-2. "Dan was het diepgang zoeken, een beetje zoals een spits, gewoon controle en schieten", lachte Mechele.

"We mochten echt tevreden zijn over onze eerste helft, denk ik. Zij kregen maar drie kansen, maar ze scoorden twee keer. Dat was natuurlijk jammer, want we waren goed gestart. We wisten dat ze gevaarlijk waren op crosses, maar we moesten gewoon doorgaan. Dat hebben we in de tweede helft ook gedaan."

Club Brugge zit nu nog meer in een zetel. "Ik weet niet wie ons kan tegenhouden. We moeten gewoon blijven doorgaan en wedstrijd per wedstrijd winnen. We moeten zorgen dat de kloof zo groot mogelijk is voor de play-offs."