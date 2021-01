Man.City bevestigt: Kevin De Bruyne is 4 tot 6 weken out met hamstringblessure

Pep Guardiola had slecht nieuws te melden op het persmoment van Manchester City. Het moet z'n draaischijf Kevin De Bruyne langer missen dan oorspronkelijk gedacht. De Rode Duivel heeft een scheurtje in de hamstring.

"Kevin De Bruyne is 4 tot 6 weken out", bevestigde Guardiola. "Het is zonde voor hem en voor de ploeg. We moeten proberen ons aan te passen en een oplossing te vinden. Maar uiteraard is dit een serieuze klap."

Man.City zal het dus in de toppers tegen Liverpool (7/2), Tottenham (13/2) en Arsenal (21/2) sowieso zonder De Bruyne moeten doen.

Hij is niet de eerste Rode Duivel die voor langere tijd aan de kant staat. Ook Axel Witsel, Dennis Praet en Thorgan Hazard zijn aan het revalideren.