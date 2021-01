De Bruyne valt (licht?) geblesseerd uit, Manchester City slaat pas laat toe

Bij Manchester City was het motto de voorbije jaren "Cash is king", maar vanavond was het bij Aston Villa "Cash is king", Matty Cash met name. De verdediger was bijna de hele wedstrijd overal, zat er telkens met een voetje of een ander lichaamsdeel tussen.

Naar goeie gewoonte kreeg City inderdaad kans na kans, maar ook Villa zelf liet zich niet onbetuigd. Een stunt was zelfs niet uit de lucht gegrepen.

De hoop bij de bezoekers nam ongetwijfeld toe toen bij City De Bruyne het veld moest verlaten. Net ervoor had hij een stevige tackle van Grealish moeten incasseren. Hij leek er niet veel spel van te maken, maar werd even later toch met een pijnlijk grimas naar de kant gehaald.

Ook zonder De Bruyne bleef City pompen. Toch was het op opmerkelijke wijze dat de Villa-burcht gesloopt werd. Rodri kwam vanuit buitenspel teruggewandeld, toen Mings plots zijn borstcontrole miste. Rodri speelde door naar de vrijstaande Bernardo Silva.

City verdiende die voorsprong, want het speelde over een hele match bijna 30 kansen bij elkaar. Met een penalty maakte Gündogan het verschil met Villa ook in de score toch wat duidelijker.