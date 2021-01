Ex-Roubaix-winnaar Bäckstedt wordt ploegleider bij Belgisch vrouwenteam

Het vrouwenwielrennen is geen onbekende voor Magnus Bäckstedt, want zijn dochters Zoë en Elynor gelden als toptalenten. Dat hij voor een Belgisch avontuur kiest is toch ietwat verrassend.

Bäckstedt zal zich bij Acrog-Tormans samen met ex-veldrijder Geert Wellens ontfermen over de vrouwenteams in de verschillende categorieën. "We willen daar in de komende jaren intensief werk van maken", klinkt het bij de opleidingsploeg.