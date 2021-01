Zingt Zidane het nog lang uit bij Real Madrid? "Dit lijkt het leven te veel te zijn"

"Oké, gisteren stond geen A-ploeg op het veld. Zidane speelde met Mariano, Militao, Odriozola: dat zijn mannen die hij weinig of nooit gebruikt. En als Marcelo speelt, verliest Real. Maar zelfs die jongens hadden moeten winnen. Dit was gewoon een mislukking."

"In één week heeft Real twee prijzen weggegeven. Zidane vond de nederlaag in de Supercopa geen mislukking, maar dat is wel een belangrijke trofee in Spanje. En na gisteren zei hij dat die bekerexit geen schande was."

"In Spanje zegt men dat Zidane en Real een eindig verhaal is. Hij zou mogen blijven tot het einde van het seizoen, maar er is nu toch echt geen ruimte meer om nog te falen", duidt Stef Wijnants, volger van het Spaanse voetbal.

Athletic Bilbao hield Real Madrid vorige week uit de finale van de Supercopa, derdeklasser CD Alcoyano was woensdagavond de spelbreker in de Copa del Rey. Een dubbele uitschuiver, die coach Zinédine Zidane wellicht aangerekend zal worden.

Zidane na beker-exit: "Pijnlijk, maar we zitten nog in de Champions League"

"Lijst met jonge spelers die Zidane heeft doorgestuurd is lang"

"De tendens is dat Zidane geen enkele van die spelers beter heeft gemaakt, op Valverde na misschien. En dat is toch een enorm pijnpunt."

Is de wisselvalligheid bij Real Madrid vooral te wijten aan de trainer of de spelersgroep? "Op Hazard en Courtois na heeft Real de jongste jaren geen toptransfers gedaan", ziet Stef Wijnants.

"Er wordt geroepen om vers bloed. Dat is er wel geweest, maar die jongens zetten zich niet door. Ligt dat aan die spelers of krijgt Zidane hen niet op een hoger niveau? De lijst is toch wel heel lang."

Maar ook de spelers moeten misschien in de spiegel kijken. "Die gasten hebben zelf ook niet veel bewezen in het shirt van Real. Ze hebben zich niet onmisbaar gemaakt. Ook gisteren kregen sommigen hun kans, maar ze vielen door de mand."

"Zidane en voorzitter Perez zijn vier handen op één buik"

De Supercoppa en Copa zijn weg, de competitie en Champions League blijven over. "In december was de druk heel groot. Zo dreigde in de CL de uitschakeling. En toen hebben die spelers waarop Zidane altijd vertrouwt het toch weer gedaan. Real stond er weer, het voetbal was beter en dat gebeurde ook nog eens zonder Hazard."

"Bij elke beweging of actie van de kapitein van de Rode Duivels kregen we een sprankeltje hoop, maar hij brengt gewoon te weinig. En hij is in december dus niet in een ploeg gekomen die toen niet draaide."

"Ik vind dat hij ook niet goed genoeg gebruikt wordt. Kroos, Modric maar ook Benzema zijn graag aan de bal, maar Hazard maakt toch ook zijn acties met de bal aan de voet? Je moet Hazard Hazard laten zijn."

Zal Hazard zijn beste versie dan nog onder Zidane laten zien? "Er zit geen constante in wat Zidane wil brengen. Vergis je niet: dit Real is echt niet in staat om de Champions League te winnen. Dat zou echt onwaarschijnlijk zijn."

"December was goed, maar daarna volgden matchen die echt niet om aan te zien waren. Er zit geen lijn in, te weinig ziel. Tactisch zie je ook geen oplossingen of verbeteringen. "Wij zijn Real en wij zullen bepalen wat er op het veld gebeurt": sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo is dat weg."

En dus is het stilaan einde verhaal voor Zidane? Of niet? "Zidane en de almachtige voorzitter Florentino Perez zijn vier handen op één buik. Het is voor de preses niet eenvoudig om hem weg te schuiven. Krijgt Zidane nog een leven? Dit lijkt toch het leven te veel te zijn."