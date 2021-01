Ronaldo is record rijker, maar focust op de titel: "De Scudetto is haalbaar"

Bican was een scherpschutter in de jaren 30 en 40 en hoe goed werden de statistieken toen bijgehouden? Om nog waar te zwijgen van de vele doelpunten van Pelé in oefenmatchen die niet worden meegeteld.

Het telraam met doelpunten in zijn carrière sprong gisterenavond op 760 en de voetbalgemeenschap beschouwt dat cijfer in één klap als een record.

Real Madrid is de hofleverancier in de lijst van Ronaldo

"De match tegen Inter is verleden tijd"

"Mister Finali", zo wordt Ronaldo in de Italiaanse pers genoemd. Als er een trofee op het spel staat, ontgoochelt de Portugees zelden of nooit. Het was zijn 16e doelpunt in een wedstrijd waarin een prijs werd uitgedeeld.

Wie echter dacht dat Ronaldo na de gewonnen Supercoppa (2-0 tegen Napoli) in het Mapei Stadium van Reggio Emilia zichzelf in de bloemetjes zou zetten, kwam bedrogen uit.

De superster benadrukte het moeizame karakter van zijn 31e trofee. "We hebben afgezien, maar we hadden de juiste attitude. Dit was goed voor het vertrouwen", argumenteerde Ronaldo, die met Juventus op de sukkel is in de Serie A.

"De match van vorige zondag bij Inter is verleden tijd", sprak de Portugees, die met Juve moet jagen op de twee Milanese teams.

"Of de titel nog mogelijk is? Ja, dat denk ik wel. Milan en Inter zijn zeer sterk, maar de competitie duurt nog een tijdje. Ja, ik denk dat we de titel nog kunnen pakken."