Ricardo Sa Pinto wordt coach van Mirallas bij Gaziantep

Sinds hij in 2018, met een beker op zak, Standard verliet, doorzwom Sa Pinto vele internationale watertjes. Van Legia Warschau in Polen ging het naar Braga in Portugal om vervolgens de oceaan over te steken voor een (kort) avontuur bij Vasco da Gama.

Die odyssee krijgt nu een nieuwe etappe in Turkije, waar hij coach wordt van Gaziantep. Het bestuur schotelde hem - ietwat optimistisch gezien zijn voorgeschiedenis - een contract voor 2,5 jaar voor.

Bij Gaziantep wordt Sa Pinto coach van Kevin Mirallas, waar hij wellicht wel niet meteen een beroep op kan doen. Mirallas moest eerder vandaag geblesseerd het veld verlaten in de 3-0-nederlaag tegen Rizespor. Gaziantep blijft zo hangen op de 3e plaats, achter Besiktas en Fenerbahçe.