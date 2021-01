Eli Iserbyt rijdt alleen in Hamme: "Geen last, maar probleem is nog niet opgelost"

"Eli heeft intussen geen pijn meer aan zijn elleboog, maar in samenspraak met onze ploegarts willen we geen risico nemen en Eli na zijn blessure komend weekend opnieuw laten hernemen met één wedstrijd, zodat hij fit aan de start van het WK verschijnt en die lijn nog kan doortrekken tot het einde van het seizoen”, aldus teammanager Jurgen Mettepenningen.

De Europese kampioen trainde de voorbije anderhalve week onder de Spaanse zon en herneemt zaterdag in Hamme. Hij past voor de cross van Overijse in zondag.

Eli Iserbyt is nu al een kleine maand op de sukkel na zijn val in Heusden-Zolder en bisnummer in Hulst.

"Na het BK was het nodig om het lichaam even te resetten"

Bij de organisatie van de cross in Hamme gaf Eli Iserbyt zelf nog een woordje uitleg: "Vandaag ondervind ik niet veel last meer van mijn elleboog, al is het probleem nog niet helemaal opgelost."

"Omdat ik mijn arm nog niet volledig kan strekken, moet ik compenseren met de schouder en zit ik wat schuiner op de fiets. Die kettingreactie zorgt ervoor dat mijn lichaam niet helemaal in balans is."

"Een uur op de crossfiets mag geen probleem zijn. Bovendien is de pijn volledig verdwenen en is er geen angst voor nieuwe schade bij een val. Dat stadium zijn we gepasseerd. Ik kan me voor de volle honderd procent in de strijd gooien. De komende weken wordt het belangrijk om me goed te laten behandelen. Na het seizoen zal wat rust de rest van het werk doen."

Ook conditioneel heeft Iserbyt er vertrouwen in. "Na het BK was het nodig om het lichaam even te resetten. In aanloop naar de laatste fase van het seizoen heb ik de voorbije weken de trainingsarbeid wat verhoogd met trainingsblokken van vijf, zes uur op de fiets: een combinatie van duurtraining, intensiteit en explosiviteit."



In Hamme duiken ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel op. "Winnen zal niet eenvoudig zijn, maar misschien hebben ze wel veel getraind op stage en rijden ze Hamme met Overijse in het achterhoofd. Ach, ik ga mijn hoofd er niet over breken. De dag zelf zal snel zichtbaar zijn hoe goed ze zijn."