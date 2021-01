Geblesseerde Julie Allemand mist laatste EK-kwalificatieduels met Belgian Cats

De Belgische basketbalvrouwen zijn al zeker van deelname aan het EK (17-27 juni 2021 in Straatsburg en Valencia), maar er wachten nog twee opdrachten in de voorronde. Begin februari kijken de Cats in Portugal Finland en Portugal in de ogen.

Dat doen ze zonder Julie Allemand. De 24-jarige guard van Montpellier heeft een blessure aan de adductoren opgelopen en is minstens 3 weken buiten strijd.