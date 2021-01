"Bart Swings is fitter dan ooit, hij moet nu rustig blijven en dan komt topresultaat vanzelf"

Het EK schaatsen allround bracht voor Bart Swings niet wat de Belg er zelf van verwacht had. In het kamp-Swings zijn ze toch tevreden over zijn toernooi. "De weg omhoog is ingezet. Als Bart deze lijn doortrekt, dan doet hij op de Olympische Spelen mee voor de medailles" zegt zijn Nederlandse coach Martin ten Hove in de aanloop naar de Wereldkbeker van komend weekend.

Bart Swings hield niet het beste gevoel over aan het EK snelschaatsen allround. Onze landgenoot werd vorig weekend 6e in Heerenveen en was daar niet tevreden mee. Wat vindt Martin ten Hove, de coach van Swings, van het EK van zijn poulain? "Hij heeft al veel beter gereden op training dan hij afgelopen weekend deed", klinkt het bij Sporza. "Ik snap zijn teleurstelling en ik had ook verwacht dat hij al iets harder zou rijden. Maar het is niet heel verrassend. We zijn best wel veel dingen aan het veranderen in zijn schaatstechniek en dat gaat niet over één nacht ijs." "We hebben al tijdens veel wedstrijden en trainingen gezien dat het wel goed ging, alleen zagen we nu tijdens dit toernooi weer vaak "de oude Bart", die schaatste met zijn oude techniek." "Dat is heel logisch, zeker in een spannend moment. Dan val je vaak terug op oude "fouten". Het is kwestie van veel te herhalen en dan zal je zien dat hij het niveau van het voorseizoen kan laten zien op de wedstrijden."

Dan lijkt de oplossing simpel: Swings moet dus meer wedstrijden op hoog niveau schaatsen? "Hij heeft in ieder geval veel trainingswedstrijden gereden, maar dat is anders. Hij moet meer racen tegen goede tegenstanders, van wie je wil winnen." "De grootste les van dit EK is de focus op de techniek. We zijn ervan overtuigd dat het plots wel goed kan vallen, zoals bijvoorbeeld komend weekend op de World Cup." 6e op een EK, dat is niet slecht. Maar een echte uitschieter blijft uit voor Swings. Boekt hij nog vooruitgang? "Het is zo dat hij vorig jaar een heel slecht seizoen kende. Zijn prestaties van dit EK zijn eigenlijk zo slecht niet in vergelijking met 2020." "Hij maakt echt weer veel progressie. Natuurlijk is het jammer dat het er niet uitkwam op het EK, maar het is volgens ons echt een kwestie van tijd voor hij weer op het podium schaatst van een groot toernooi."

Is er dan iets mis met de wedstrijdmentaliteit van Swings? "Dat zou ik niet zeggen, want dat betekent dat hij zijn best niet doet. Het is eerder andersom. Hij wil zo graag laten zien dat hij weer bij de top hoort, dat hij daardoor de focus op de techniek verliest. Daar moet hij nu uit leren: focussen op de juiste dingen tijdens een wedstrijd." "Er komen natuurlijk twijfels als je een heel seizoen lang je niveau niet haalt. Hij weet dat hij het kan en dat hij op de goede weg is. Net op zo'n EK, dat breed gevolgd wordt door de media, lukt het net even niet. Nu moet hij vooral rustig blijven en dan komt dat topresultaat vanzelf." "Uit alle data blijkt dat Bart fitter is dan ooit. Zijn techniek is veel veranderd en dat heeft geresulteerd in heel snelle tijden tijdens de trainingen. Op het EK viel hij wat terug in oude gewoonten, maar de weg omhoog is ingezet." "Hij heeft het in zich om podium te halen. Het moet er gewoon eens uitkomen op het juiste moment. Leeftijd (Bart Swings wordt 30, red) mag daarin geen rol spelen. We zien zoveel goede dingen van Bart. Als hij deze lijn doortrekt, dan doet hij op de Olympische Spelen mee voor de medailles." Volgende maand is het WK afstanden het volgende grote toernooi voor Swings. Wat mogen we daar verwachten van de Belg? "Op de massastart is hij sowieso een van de favorieten, op de andere afstanden niet. Maar ik ben er zeker van dat hij kan verrassen", sluit Ten Hove af.