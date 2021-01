Lof voor 17-jarige Daan Dierckx na Serie A-debuut: "Aangename kennismaking"

Parma trad zondag tegen Sassuolo aan met twee Belgen in de basis. Dat Maxime Busi, in oktober overgegekomen van Charleroi, aan de aftrap verscheen was al geen grote verrassing meer. De rechtsback was dit seizoen al 9x in actie gekomen in de Serie A.

De surprise van chef Roberto D'Aversa was de basisplaats voor de amper 17-jarige Daan Dierckx. Dierckx ruilde pas enkele weken geleden de U18 van Racing Genk voor de beloften van Parma, maar werd door een blessuregolf voor de leeuwen gegooid in de Serie A.

Dierckx werd zo de eerste speler geboren in 2003 die speelminuten vergaarde in de Serie A. Bovendien maakte de centrale verdediger meteen indruk bij zijn debuut.

"Het was een aangename kennismaking met deze 17-jarige, die door een noodsituatie mocht debuteren", schrijft La Gazzetta dello Sport. "De jonge Belg speelde een uitstekende wedstrijd, gekruid met een sterke fysiek, techniek, positiespel en persoonlijkheid."

Dierckx kreeg voor zijn debuut een mooie 7 op 10 van de Gazzetta, net als ploegmaats Pezzella en Kucka. Maxime Busi had de boter gegeten voor een late penaltyovertreding, die Parma de zege kostte. "Een absurde fout", aldus de Gazzetta, die Busi bedacht met een onvoldoende: 4,5 op 10.