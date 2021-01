Kleinere fietsenwinkels dreigen de pedalen te verliezen: "Vandaag bestellen, wachten tot 2022"

Eén van de weinige positieve punten aan de coronacrisis is misschien dat er meer mensen zijn beginnen te fietsen. Maar de exponentiële groei in de verkoop van tweewielers zou wel eens een vervelend neveneffect kunnen hebben. Een groothandelaar, een kleinhandelaar en een verdeler vertellen ons waarom.

"Je kan sneller een auto bestellen dan een fiets"

Volgens Ludo Dierckxsens, vertegenwoordiger van verschillende fietsenmerken, zijn de fietsenhandelaars een beetje het slachtoffer van hun eigen succes. "Momenteel kan je bijna sneller een auto bestellen dan een fiets. Wanneer je vandaag een fiets bestelt, dan kan je die misschien tegen de zomer hebben", zegt de ex-renner. Het is een trend die ex-veldrijder en fietshandelaar Niels Albert erkent, maar tegelijk ook nuanceert. "Sommige modellen zijn heel gegeerd zoals de beginnerskoersfiets en -mountainbike. Daar zit wel een levertermijn op van ongeveer twee maanden. De duurdere modellen, daarbij zie ik geen enkel probleem."

Als je vandaag een specifieke fiets bestelt, dan kunnen de wachttijden oplopen tot 2022! Günther Schollaert, fietshandelaar

Maar in de kleinere fietsenwinkel van Günther Schollaert krijgen we toch een ander verhaal te horen. "Er zijn héél véél problemen. Van het kleinste onderdeel tot de duurste fietsen hebben wij leverproblemen." "Als je vandaag een specifieke fiets bestelt, dan kunnen de wachttijden oplopen tot 2022! Mensen die vorig jaar een fiets besteld hadden in augustus en die nu hun fiets zouden ontvangen, moeten nog wachten tot in juni."

"Veel kleinere fietsenhandelaars zullen het moeilijk krijgen"

Door de enorme vraag naar fietsen en onderdelen is het vooral een kwestie van investeren en goed plannen om de klanten tevreden te houden, zegt Niels Albert. "Wij denken dat er een probleem zal zijn met kleine onderdelen - denk aan pedalen, kettingen en tandwielen - om herstellingen te kunnen blijven doen. Als je die niet kan uitvoeren, is de klant weg. Daarom hebben wij een grote stock aangelegd."

"Vroeger kon je een B2B-site openen, vandaag bestellen en het werd morgen geleverd. Dat is jammer genoeg niet meer zo. Nu moet je soms tot 16 weken wachten op stukken en dat wordt voor sommigen wel een probleem, denk ik."



De levertijd van een cassette van een bepaald merk is soms 20 tot 30 weken Günther Schollaert, fietshandelaar

Ook bij fietsenhandel Schollaert zagen ze het probleem aankomen. "Wij hebben vrij snel geschakeld en hebben gezorgd voor een constante aanvoer van bestellingen. Maar het is niet eenvoudig." "Neem nu een cassette van een bepaald merk, eentje dat heel populair is. Die levertijd is soms 20 tot 30 weken. Als je dat niet had ingecalculeerd, dan zul je een groot probleem hebben in het komende jaar."

"Ik heb al klanten gehad die niet willen wachten"

De grote fietszaak van Niels Albert wordt momenteel verbouwd. "De werkplaats wordt uitgebreid. Eind februari willen we operationeel zijn om goed te kunnen starten bij het begin van het wielerseizoen." Ook bij Fietsen Schollaert moet er uitgebreid worden. "Op dit moment hebben we ruimte tekort: in de stock, de werkplaats en de winkel. Alles staat bomvol met de voorraden die we aangelegd hebben." Gelukkig maar, want dankzij de standaard- en toonzaalmodellen kunnen ze toch nog verkopen. "Ik vrees nog niet voor de zaak, want we hebben veel ingepland. Maar ik heb al klanten gehad die niet willen wachten en ergens anders gaan. Wij hebben daar alle begrip voor. Daarom vragen we ook geen voorschot meer omdat we de situatie maar al te goed begrijpen."

Günther Schollaert, eigenaar Fietshandel Schollaert

Onzekere investeringen en hogere prijzen

Maar wat steekt dan stokken in de wielen van het verkoopproces? Een belangrijke verklaring vinden we in het transport van de fietsen. Van kinderfiets tot de duurste racefiets, maar ook bij accessoires, helmen en fietstassen: er is enorm veel vertraging door shipping-containers die blijven staan in China. "De prijzen voor containertransport zijn nog nooit zo hoog geweest en daarom laten leveranciers ze wat langer staan. Daarom is er momenteel zo'n schaarste." "Maar we zien ook wel dat de prijzen serieus de lucht in zullen gaan. Deze week kreeg ik al een bericht dat de prijzen met 10 tot 15 procent zullen stijgen. Die verhoging zit er dus kortelings aan te komen."

Deze week kreeg ik al een bericht dat de prijzen met 10 tot 15 procent zullen stijgen! Günther Schollaert, fietshandelaar