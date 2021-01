Gaat Kortrijk door zonder Yves Vanderhaeghe? "Waar rook is, is vuur"

Volgens Het Nieuwsblad trekt KV Kortrijk volgend seizoen de kaart van Luka Elsner (ex-Union). Yves Vanderhaeghe zou zijn zitje in de West-Vlaamse dug-out dus moeten afstaan.

"Ik heb de krant ook gelezen en ik ben ook geschrokken, want ik was niet op de hoogte", vertelde Vanderhaeghe vanmiddag voor KVO-KVK bij rechtenhouder Eleven Sports.

"Dat bericht is daarna een beetje tegengesproken door het bestuur, maar waar rook is, is vuur. Zo ga ik er mee om."

"Ik vond het artikel wel een klein beetje overdreven. Ze hebben het over dumpen, maar mijn contract is ten einde en daar is alles mee gezegd. Dan hebben zij het recht om met iemand een akkoord te sluiten voor volgend jaar."