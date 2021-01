Coppejans: "Als quarantaine voorbij is, zal het normaal toernooi zijn"

De strenge coronamaatregelen hebben soms ook een voordeel. "De vlucht is normaal verlopen. Er zat weinig volk op het vliegtuig, dus we hadden drie zitjes", vertelt Coppejans vanuit Melbourne. "We hebben goed kunnen rusten."

"Alles was goed geregeld. Op de luchthaven werden we gecontroleerd in een loods en dan stonden er bussen klaar om ins naar het hotel te brengen. Daar hebben we in onze kamer gewacht tot we getest werden. Ik wacht nog op mijn resultaat. Hopelijk zat er niemand op de vlucht met een positieve test want dan moet iedereen in een strenge quarantaine."

47 spelers zijn al in dat geval. "Zij zullen wel met een achterstand aan het toernooi beginnen. Ze zitten twee weken echt op hun kamer, dat is lastig. Daarna hebben ze wel nog een week om te trainen, maar voor een grandslam is dat zeker geen goede voorbereiding."

Coppejans mag wel elke dag 5 uur naar buiten. "We hebben twee uur op de baan, anderhalf uur conditietraining en dan een uur om te eten. Ik train graag veel dus op sommige dagen zal dat voor mij te weinig zijn. Maar het gaat niet anders dus we passen ons aan."

Ze worden ook streng getest. "De komende 2 weken worden we 6 keer getest met een wisser en tussenin zijn er ook nog speekseltests."

"Ik vind het allemaal wel oké. Ze hebben enorm hun best gedaan om het toernooi te laten doorgaan. Zodra de quarantaine erop zit, mogen we buiten en is het leven hier zo goed als normaal. Er mag ook publiek aanwezig zijn. Dus dat zal ook redelijk normaal zijn. Ik ben dankbaar dat we kunnen spelen."