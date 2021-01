Zidane blijft geduld uitoefenen: "Moeten Eden Hazard vertrouwen blijven geven"

Real verloor gisteravond met 2-1. "Ons wedstrijdbegin was moeilijk", begon Zinédine Zidane zijn uitleg op de persconferentie na de match. "De eerste helft was niet goed, dat is zo. Bilbao was daarbovenop zeer efficiënt. Ze hebben twee kansen gehad en dat werden twee goals."

"Na de pauze zag ik dan beterschap. We komen dichtbij de gelijkmaker. Nu moeten we de pagina omdraaien."



"Deze nederlaag is geen ramp. Het is pas een ramp wanneer je niet probeert en niet alles geeft op het veld", vindt Zidane, "maar mijn spelers hebben wel alles gegeven."

"In het leven kan je niet altijd winnen. Het is wel wat we opnieuw gaan proberen in de volgende match."