Swings 5 weken in schaatsbubbel in Heerenveen: "Geen vrienden, familie of partner"

Sterckx zorgde meteen voor een primeur: "Ik was de allereerste journalist die een interview mocht doen in de schaatsbubbel. Want zo hebben ze dat hier genoemd."

"Het is een mixed zone die ze wat verder uit elkaar hebben gezet, zodat we verder van elkaar kunnen staan", schetst Sterckx. "Maar vooral hebben ze plexiglas tussen de journalisten en de atleten aangebracht. Het lijkt een beetje op een lokettenzaal. Ik dacht jetons voor de botsauto's te kopen, toen ik daar aankwam."

Daags voor het EK allround dit weekend in schaatshal Thialf sprak Sterckx met Swings en stelde vast dat corona er een allesbehalve gewone ervaring van maakt. Zijn interview was wat de vorm betreft ook al niet gewoon.

"5 weken geen fysiek contact met familie, vrienden of partner"

De aangepaste interviewruimte is maar een van de vele strenge maatregelen die de organisatie neemt. Sterckx: "De schaatsers moeten pendelen tussen hotel en ijsbaan. Ze mogen bijna niet uit hun hotel komen, behalve om bijvoorbeeld een keertje te fietsen. Er mag geen enkel extern contact zijn, niet met familie, niet met vrienden, niet met partner."

"En dat 5 weken lang, dus dat is redelijk saai. Alle schaatsers hebben van alles meegebracht naar de hotelkamer. Voor de ene is dat een spelconsole. Ik zag zelfs op sociale media dat een van de Nederlanders een halve cockpit in zijn kamer had gebouwd om een vluchtsimulatorspel te spelen."

"De Italiaanse Francesca Lollobrigida heeft haar eigen koffie en koffiemachine bij om het cliché nog wat kracht bij te zetten dat ze hun eigen koffie niet kunnen missen."

Sinds maandag zitten de schaatsers in hun bubbel. Swings vertelde er het volgende over: "We kwamen aan in het hotel en werden meteen getest. Je moest in je kamer wachten tot we het resultaat kenden. Het middag- en avondeten werd zelfs voor de deur gezet."

"Eens de test negatief, mocht je uit je kamer. Dat was voor ons rond 22u 's avonds. Vanaf dan zat je in de bubbel, maar ook dan moeten we strikte regels volgen. Het mondkapje op, het eten is wel in buffetvorm, maar wel voorzien om zo weinig mogelijk dezelfde lepel vast te nemen én met plastieken handschoenen."

"Je mag ook nergens naartoe gaan. Als je het hotel verlaat, moet dat duidelijk aangegeven worden. Zowel aan je nationale comité als aan de receptie, zodat ze altijd weten waar je bent."