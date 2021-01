Lior Refaelov: "Dit is het beste dat me in mijn carrière overkomen is"

"Is deze uitverkiezing als Gouden Schoen het beste dat jou in jouw carrière al overkomen is?", vroeg Peter Vandenbempt vanop de VRT aan Refaelov.

"Zeker weten", hoefde de Israëliër geen seconde na te denken over zijn antwoord.

"Ik heb in mijn loopbaan in België een aantal prijzen gepakt met Club Brugge en Antwerp. Ik scoorde voor mijn teams al enkele belangrijke goals in belangrijke matchen, maar individueel staat deze Gouden Schoen op 1. Dit is de mooiste trofee die je in België kunt krijgen, ik ben dan ook zeer trots."

Als een volleerde gentleman deed Refaelov uit de doeken dat hij niet kan schitteren en geen Gouden Schoen kan winnen zonder zijn ploegmakkers.

"Als team heeft Antwerp in 2020 fantastisch gespeeld. We hebben een soort voetbal op de mat gebracht dat onze fans al jaren niet meer gezien hadden. We hebben ook veel gewonnen. Daaraan heb ik mijn steentje proberen bij te dragen."

"Ik heb mijn positie gevonden, op het veld en in de kleedkamer. Samen met Haroun en De Laet probeer ik het team te leiden, met ook nog jongens als Mbokani en Seck."

"Er heerst een goeie teamspirit: we helpen elkaar waar we kunnen en in zo'n klimaat kan ik me ten volle ontwikkelen. Zelf heb ik natuurlijk steeds meer ervaring: ik weet wat ik goed kan en ik probeer mijn zwakkere punten te verstoppen."

"Onder Ivan Leko heb ik een hogere positie in het veld gekregen en ben ik beslissend kunnen zijn. Ik heb daar met Ivan veel over gesproken. Dank je, Ivan, en jouw technische staf. Met Frank Vercauteren, onze nieuwe coach, probeer ik die lijn door te trekken."