RIP Joël Robert: "Zoals Maradona en Vandenbroucke: supergetalenteerd en flamboyant"

Joël Robert is gisteren op 77-jarige leeftijd overleden. Joël Smets, vernoemd naar de motorcrosspionier, steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Hij was de eerste echte vedette in onze sport en heeft met zijn 6 wereldtitels de lat erg hoog gelegd voor wie na hem kwam."

"Ik wist op jonge leeftijd al dat ik naar hem vernoemd was", zegt vijfvoudig wereldkampioen Joël Smets (51) naar aanleiding van het overlijden van Joël Robert. "Ik heb hem niet meer aan het werk gezien, maar ik hoorde veel verhalen over wat voor een vedette hij was." "We hebben elkaar dan echt leren kennen bij de nationale ploeg, waar hij bondscoach was. We hebben supermooie tijden gehad." "Je wordt naar iemand vernoemd, je evenaart nagenoeg dat palmares en in teamverband win je samen wereldtitels voor je land: dat is een bijzonder uniek verhaal."

"We vertoonden als persoon ook gelijkenissen, want we zijn allebei heel extravert en sociaal. Diplomatie, dat had hij wel minder dan ik. Hij ging recht door zee en was daar zelfs de overtreffende trap van." "Hij wond er geen doekjes om, maar dat konden we wel appreciëren. Als je het niet goed gedaan had, dan zou hij dat niet verbloemen en wist je het dus meteen. Maar hij stond daarna ook altijd klaar met advies om je sterker te maken."

"Hij werd overal aanbeden voor zijn rijstijl en techniek"

Joël Robert beleefde zijn hoogconjunctuur eind jaren 60 en begin jaren 70 met 6 wereldtitels. Smets: "Sylvain Geboers was zijn grootste tegenstander. Mij werd altijd verteld dat Sylvain de hardwerkende Kempenaar was en Joël de flamboyante en getalenteerde superster. Hij moet technisch heer en meester geweest zijn." "Zijn palmares spreekt voor zich. We hebben moeten wachten op Stefan Everts voor iemand hem overtroffen heeft." "Ik weet wat ik zelf heb moeten doen voor mijn 5 wereldtitels en Joël had er 6. In die tijd reden ze ook al in de VS, Australië en Japan. Hij werd overal aanbeden voor zijn rijstijl en techniek." Robert had ook een reputatie als levensgenieter. "Toen zijn gezondheid verslechterde, begon ik na te denken. In onze sport kan hij een beetje vergeleken worden met Diego Maradona of Frank Vandenbroucke, ook supergetalenteerde en flamboyante figuren."

De duim naar Sylvain Geboers

Over Joël Robert doen ook heel wat anekdotes de ronde. Naast het sigarettenverhaal - vlak voor de start van een GP doofde Robert zijn sigaret uit op het stuur van rivaal Sylvain Geboers, waarna hij de race won - heeft ook Smets straffe verhalen opgevangen. "Sylvain was sterk op de zanderige circuits, Joël kon dat veel minder goed. Hij probeerde dan een tactisch spelletje te spelen en te intimideren." "Hij vertelde dat hij bij een race stikkapot zat in de slotronde, maar dat hij wist hoe hij Geboers op één plaats eventueel nog kon passeren." "Met zijn laatste krachten sprong hij langs Geboers en in de lucht stak hij zijn duim omhoog. "Sylvain zat in zak en as en ik won met 100 meter voorsprong." Zulke daden, dat was Robert ten voeten uit."

"Hij heeft onze sport in België op de kaart gezet"

Joël Smets houdt er niet van om een rangschikking der motorcrossers op te stellen, maar het is duidelijk dat hij Joël Robert erg hoog inschat. "Hij is bijzonder belangrijk geweest in onze superrijke geschiedenis. Hij was onze eerste echte vedette in onze sport. Hij was een pionier. We hebben veel aan hem te danken." "Hij heeft onze sport in België op de kaart gezet en heeft de lat hoog gelegd voor wie na hem kwam. Hij was een inspiratie voor iedereen."