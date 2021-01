Peter Vandenbempt over de blessures: "Ze gaan vallen als vliegen"

De blessure van Axel Witsel is geen verrassing, want specialisten hebben al lang geleden voorspeld dat dit een gevolg zou zijn van de overvolle kalender. In de toplanden is er dan nog een ongewone, verstoorde voorbereiding geweest, anders dan bij ons. Er was weinig onderbreking, want er is steeds voortgespeeld.

Het programma is al van september tot december overladen en er is geen winterstop geweest, waarin je je batterijen kunt opladen en opnieuw kunt opbouwen.

Bovendien is er een moordend ritme in januari. En daarna komt het Europees voetbal er al weer aan. De voetballers gaan vallen als vliegen.

Het zou interessant zijn om in onze competitie te tellen hoeveel van dit soort blessures we zullen zien in de maand januari, waarin er voor sommige teams zelfs 6 matchen op het programma staan.

Dit weekend zag ik bijvoorbeeld al blessures zonder contact bij Sambi Lokonga, Storm en Vossen. Ik lees in de krant ook van specialisten en een ervaringsdeskundige als Geert De Vlieger dat die zware achillespeesblessure van Witsel een gevolg is van overbelasting. Je hebt al een kleine ontsteking, maar voetbalt toch voort en knap!: ineens heb je het zitten.