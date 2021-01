Jasper Stuyven: "Ik heb niet het gevoel dat ik de hoop aan het vullen ben"

Jasper Stuyven - die met een nieuwe trainer werkt - kiest voor een traditioneel voorjaar, is al zeker van een plek in de Tour de France en denkt nu al aan het WK in Leuven, zijn thuisbasis.

"Zoals bij elke Belg zit dat WK in mijn hoofd, maar bij mij is het echt thuis. Daar heb ik al gewonnen", lacht Stuyven.

"Een WK voor je deur is iets heel unieks, iets waar ik naar uitkijk. Dat is geen garantie op deelname, maar het WK is opgenomen in mijn jaarplanning. De finish ligt op 150 meter van mijn ouderlijk huis. Het is een thuismatch, ja."