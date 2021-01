Martinez schrijft Axel Witsel niet af voor het EK: "Ik wacht tot laatste seconde"

"Blessures horen bij voetbal, jammer genoeg is dit een zware blessure", zegt Martinez over het achillespeesletsel dat Axel Witsel gisteren opliep in de topper tegen Leipzig.



"Maar Dortmund zit er kort op en volgt deze blessure zeer goed op. Het is nu zaak dat Axel volledig herstelt van deze blessure."

"Het gaat er momenteel niet om dat Axel eventueel het EK moet missen, het is vooral zaak dat hij de juiste stappen zet in zijn herstel."

Martinez sluit niet uit dat Witsel het EK nog haalt, ook al gaan er heel wat stemmen op die zeggen dat de middenvelder niet op tijd fit zal zijn.

Martinez: "We zullen tot de allerlaatste seconde wachten om Axel te kunnen opnemen in onze EK-selectie. Axel heeft op en naast het veld een grote impact op de groep. Met zijn 110 caps is hij belangrijk. Ik sluit dus niks uit wat het EK betreft."

"Als je moet terugkeren van een scheuring in jouw achillespees, dan heb je 4 tot 7 maanden nodig om er weer te staan. Veel hangt af van de eerste weken van de revalidatie en de mentale sterkte van de speler. Op dat vlak heb ik veel vertrouwen in Axel."

"Ik heb Axel vandaag gecontacteerd en was blij dat ik een sterke en positieve Axel zag. Want dat is cruciaal: hoe ga je als mens en voetballer met zo'n tegenslag om? Op dat vlak heeft Axel een karakter dat je niet veel tegenkomt in het voetbal."