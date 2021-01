Simon Mignolet krijgt 2e jaar op rij trofee voor Doelman van het Jaar

Op de uitreiking van de hoofdprijs is het nog wachten tot woensdag, maar Het Laatste Nieuws is wel al begonnen met het uitdelen van de prijzen in de andere categorieën. Mignolet bijt de spits af als Doelman van het Jaar. Omdat er dit jaar geen gala is, kreeg de Club Brugge-doelman de prijs uit handen van zijn vrouw.

Mignolet kreeg na een solide seizoen dubbel zoveel punten als Arnaud Bodart, de nummer 2. Ook Anderlecht-doelman Van Crombrugge staat mee op het podium. Koffi, de keeper van Moeskroen, moet vrede nemen met plaats 4.

Het is voor de 32-jarige Rode Duivel het tweede jaar op een rij dat hij de prijs krijgt. Ook vorig jaar won hij de trofee, toen na amper een halfjaar onder de Brugse lat.

"Persoonlijke trofeeën zijn altijd heel erg mooi en dat betekent ook dat je als club en als ploeg goed speelt", reageert Mignolet. "Dus ik hoop dat Club Brugge nog trofeeën zal winnen."