Casse over voorbereiding op Spelen: "Anderen eerder gevaccineerd? Houdt me niet bezig"

"Wil mijn voet zetten naast Robert Van de Walle op de Spelen"

De nummer 1 in de categorie tot 81 kg heeft maar één groot doel in 2021: op de Spelen in Tokio het podium halen. Dat landen zoals Israël, waar men al een grote voorsprong heeft inzake vaccinatie tegen het coronavirus, of Rusland, waar men traint in bubbels van 50, zich beter kunnen voorbereiden dan de Belgische judoka's verontrust hem niet.

"Ik heb geen schrik dat ik minder goed voorbereid aan de Spelen ga deelnemen", reageert Casse. "Ik focus op hard trainen en goed kampen op toernooien. Dat wij maar in bubbels van vijf mogen trainen of anderen eerder gevaccineerd zullen zijn en daardoor misschien meer naar internationale stages kunnen gaan, houdt mij niet bezig."

Matthias Casse gaat één toernooi per maand afwerken. Na de IJF World Masters, waar hij dinsdag in actie komt, werkt hij nog het volgende programma af: de Grand Slams van Tel Aviv (18-20/02) en Tasjkent (5-7/03), het EK in Lissabon (16-18/04), de Grand Slam van Parijs (8-9/05) en het WK in Boedapest (6-13/06).

"Het programma van internationale stages staat nog niet vast", vult Casse aan. "Er verandert dagelijks wel wat op het vlak van data en plaats, zodat wij dat stap voor stap moeten bekijken. Maar ik ga ervan uit dat ik de best mogelijke voorbereiding zal hebben op de Spelen, in de overtuiging dat ik op zijn minst een medaille ga pakken."

"Maar zoals steeds ga ik voor goud. Het zou fantastisch zijn mijn voet te kunnen zetten naast Robert Van de Walle, de enige mannelijke judoka die een olympische titel veroverde voor ons land".