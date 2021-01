Coach David Ferrer stopt na enkele maanden samenwerking met Alexander Zverev: "Niets dan respect"

Zverev en Ferrer maakten het nieuws vanavond bekend. "Ik wil David bedanken voor de maanden die we hebben gedeeld, de tijden op en naast het veld, en ik wens hem het allerbeste voor de toekomst."

"Ik heb veel respect voor de manier waarop David tennis speelde en trainde. Je bent een echte inspiratiebron. Dank je wel", zei de 23-jarige Zverev op Instagram.

De 38-jarige Ferrer, die in 2019 een punt achter zijn tennisloopbaan zette, kondigde het nieuws kort voordien in de Spaanse media aan. "Ik heb met Sascha gepraat en heb hem gezegd dat ik liever niet verder wil, dat we niet samen het nieuwe seizoen moeten ingaan."

"Niet dat er tussen ons iets gebeurd is, alles is in orde. Ik ben hem erg dankbaar dat hij mij de kans heeft gegeven om met hem het seizoen door te komen. We hadden een goede samenwerking, alles was perfect."

Met Ferrer als coach won Zverev 2 ATP-toernooien in Keulen en bereikte hij de finale van het US Open, zijn eerste grandslamfinale. Op de ATP Finals in Londen werd hij vervolgens wel al in de groepsfase uitgeschakeld.