Maatje van Dries Mertens kan 10 jaar na verlamming opnieuw zelfstandig eten

Mihai Nesu was tien jaar geleden een ploegmaat van Dries Mertens bij Utrecht toen het noodlot toeslag op training. Hij kwam slecht neer bij een onschuldig duel en brak daarbij een nekwervel, waardoor hij verlamd raakte.

Bijna tien jaar na de dramatische gebeurtenis is er nu goed nieuws voor Nesu, want op videobeelden is hij te zien wanneer hij zelfstandig eet, het resultaat van een jarenlange revalidatie.

De beelden zullen ongetwijfeld ook Dries Mertens een groot plezier doen, want de Rode Duivel bouwde na het voorval een hechte band op met Nesu. Mertens stopte al herhaaldelijk centen in de Mihai Nesu Foundation, die zich inzet voor voor kinderen in nood. In 2017 ging hij Nesu ook opzoeken in Roemenië.