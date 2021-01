Belgische voetbalfans verkiezen Preud'homme boven Pfaff en Courtois. Deze reddingen waren legendarisch

Michel Preud'homme speelde 58 interlands voor de Rode Duivels tussen 1979 en 1994. In de jaren '80 stond vooral Jean-Marie Pfaff in doel, op het WK van 1990 was het Michel Preud'homme die de fakkel overnam.

In 1994 werd hij op het WK in de Verenigde Staten uitgeroepen tot beste doelman. Die titel heeft hij ondermeer te danken aan de fantastische wedstrijd die hij keepte tegen Nederland. België won die match met 1-0.