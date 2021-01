Volleybeker (v): we stevenen af op finale tussen Oudegem en Asterix

Hermes Oostende was de titelverdediger. De West-Vlaamse vrouwen haalden het in februari vorig jaar in de finale in het Antwerpse Sportpaleis tegen Asterix Avo. Het was de 7e bekerzege voor Oostende (na 1971, 1972, 1977, 1982, 1983 en 2019). Alleen Asterix doet met 13 bekerzeges beter.