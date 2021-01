Van Meensel: "De Kimback blijft een zeer groot vraagteken"

Download de podcast van De Tribune

"Blijkbaar is Clijsters nog aan het trainen"

"Blijkbaar is ze wel nog aan het trainen en heeft ze nog plannen. Maar welke? Vergeet niet dat ze ook naar de Verenigde Staten is verhuisd. Een verhuis, een nieuwe school voor de kinderen, dat vraagt allemaal inspanningen."

"Blijkbaar heeft ze een wildcard voor de Australian Open geweigerd. Volgens mij heeft dat te maken met de heel strenge coronamaatregelen. Je moet al voor 17 januari in Melbourne zijn, dat is heel vroeg. Dan mag je niet meer dan vijf uur per dag buiten zijn en slechts een heel kleine entourage meebrengen. Dat is allemaal niets voor Kim Clijsters."

Komt er nog iets van de "Kimback"? "Die vraag hoor je nu overal", zegt Inge Van Meensel. "Het antwoord blijft voorlopig een zeer groot vraagteken. Er komt nauwelijks informatie van haar of van haar management. Met een aantal tennisjournalisten hebben we iedereen in haar entourage zitten te stalken de laatste tijd over haar plannen."

September 2019 was het toen Kim Clijsters de hele tenniswereld van zijn stoel deed vallen door totaal onverwacht haar terugkeer op het hoogste niveau aan te kondigen. Drie WTA-matchen in 2020 later liet ze vandaag weten dat ze niet naar de Australian Open 2021 trekt.

Het heeft me zeer verbaasd dat haar fitheid nog altijd niet in orde is, want ze heeft zo een straf team rond zich.

De fitheid van Kim Clijsters is sinds het begin van haar terugkeer een onderwerp van gesprek. Die twijfels blijven ook nog altijd bestaan omdat er weinig evolutie was. "Toen ze in Dubai haar eerste toernooi speelde in 2020 was het duidelijk dat ze nog niet fit was", zegt Van Meensel.

"Ik was toen van oordeel dat die fitheid er wel zou komen na een tijd, eens ze in haar routine was gekomen. Het heeft me zeer verbaasd dat haar fitheid nog altijd niet in orde is, want ze heeft zo een straf team rond zich."

"Ik heb er met een aantal mensen over gesproken. Ze hebben echt al van alles geprobeerd. Dat maakt het moeilijk, want voor een vrouw van 37 jaar wordt het er echt niet makkelijker op. Ik kan er over meepraten. De hormonen beginnen zich te moeien met vanalles en nog wat."





"Is het dan toch motivatie? Kan ze er misschien toch net niet voldoende voor doen?"