Chris Froome is grote afwezige op 1e ploegstage van Israel Start-Up Nation

Met Chris Froome heeft Israel Start-Up Nation sinds dit seizoen de beste Tour-renner van het laatste decennium in de gelederen.

Zijn ploegmaten zullen wel nog even moeten wachten op een eerste ontmoeting in 2021. Froome kreeg van de ploegleiding de toestemming om in Californië te blijven trainen, terwijl het team op stage gaat naar Gerona (Spanje).



"Chris heeft grote stappen gemaakt in zowel zijn revalidatie als op het vlak van krachttraining", licht Head of Performance Manager Paulo Saldanha toe.

"Hij moet na zijn zware val (in de Dauphiné van 2019) nog opnieuw de juiste balans in zijn lichaam vinden. Na intern overleg is besloten hem verder te laten trainen in zijn huidige omgeving. We denken dat dit het beste is voor zijn ontwikkeling op en naast de fiets."

De Israëlische WorldTour-formatie was in eerste instantie van plan de eerste ploegstage in Israël af te werken, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Israël zit momenteel in een 3e lockdown. Gerona was daarom een makkelijker te bereiken stageplek.



Bij Israël Start-Up Nation rijden met Jenthe Biermans, Ben Hermans, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke 4 Belgen.