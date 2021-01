Als corona een handje wil helpen: noteer deze sportafspraken in uw agenda

2021 is het nieuwe 2020. Vorig jaar had een sportjaar moeten worden om duimen en vingers bij af te likken met onder meer het EK voetbal en de Olympische Spelen, maar het coronavirus was spelbreker. Als de gezondheidssituatie het toelaat, dan mag u zich de komende 12 maanden opmaken voor deze topevenementen. Een bloemlezing.