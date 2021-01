Standard rekent niet meer op Oulare en zet de spits uit de A-kern

Franstalige kranten brachten het nieuws vandaag naar buiten dat Obbi Oulare een brief heeft gekregen waarin hij kon lezen dat hij niet langer deel uitmaakt van de A-kern van Standard. Dat nieuws is bevestigd aan Sporza.

Oulare kon bij Standard geen echte doorbraak forceren. In de brief zou staan dat Oulare niet aan de verwachtingen van Standard voldeed en werd hem ook verweten dat hij te vaak geblesseerd was. Hij zou ook kritiek gehad hebben op Montanier toen hij niet in de basis stond tegen Anderlecht.

Mogelijk speelt er nog meer mee, want volgens de geruchtenmolen heeft Oulare een transfer naar Barnsley, een club uit de Engelse tweede klasse, geweigerd. Standard zit natuurlijk in geldnood en kan alle hulp gebruiken.

Oulare raakte op 20 december geblesseerd tegen Moeskroen en revalideerde tijdens de kerstvakantie op de Academie van Standard. Maar maandag zal hij niet van de partij zijn op de eerste training van Mbaye Leye, de opvolger van de ontslagen Montanier.